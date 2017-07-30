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Şanlıurfa'da Seyyar Satıcı Atatürk Büstüne Tahra İle Saldırdı
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ŞANLIURFA'DA SEYYAR SATICI ATATÜRK BÜSTÜNE TAHRA İLE SALDIRDI


Şanlıurfa'da Seyyar Satıcı Atatürk Büstüne Tahra ile Saldırdı
Tarih : 30 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : Şanlıurfa'da Seyyar Satıcı Atatürk Büstüne Tahra İle Saldırdı(6/10)2

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, başında sarık bulunan seyyar satıcı, Mehmet Malbora, "Dinimizde putperestliğe yoktur" diye bağırarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkıştı. Saldırgan, büstün yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan çıkan askerler tarafından etkisiz hale getirilerek, polislere teslim edildi.

ELİNDEKİ TAHRAYLA BÜSTE ZARAR VERMEYE ÇALIŞTI

Siverek'te seyyar satıcı Mehmet Malbora, öğle saatlerinde resmi törenlerin yapıldığı Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Şalvarlı ve başında sarığı bulunan Mehmet Malbora, bir anda Atatürk büstünün bulunduğu alana çıkıp, elindeki tahra ile büste zarar vermeye başladı. Elindeki tahrayla büste rastgele vurarak zarar veren ve "Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?" diye bağıran Malbora'yı görenler durumu polise bildirerek engel olmaya çalıştı. Olanlar meydanın yakınındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi. Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları Malbora'yı büstün olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TAHRA NEDİR?

Ağaç kesmeye, budamaya, odun kırmaya vb. yarayan, satırdan biraz büyük, demir saplı, kesme aracı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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