ŞANLIURFA'DA SEYYAR SATICI ATATÜRK BÜSTÜNE TAHRA İLE SALDIRDI
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, başında sarık bulunan seyyar satıcı, Mehmet Malbora, "Dinimizde putperestliğe yoktur" diye bağırarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkıştı. Saldırgan, büstün yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan çıkan askerler tarafından etkisiz hale getirilerek, polislere teslim edildi.
ELİNDEKİ TAHRAYLA BÜSTE ZARAR VERMEYE ÇALIŞTI
Siverek'te seyyar satıcı Mehmet Malbora, öğle saatlerinde resmi törenlerin yapıldığı Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Şalvarlı ve başında sarığı bulunan Mehmet Malbora, bir anda Atatürk büstünün bulunduğu alana çıkıp, elindeki tahra ile büste zarar vermeye başladı. Elindeki tahrayla büste rastgele vurarak zarar veren ve "Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?" diye bağıran Malbora'yı görenler durumu polise bildirerek engel olmaya çalıştı. Olanlar meydanın yakınındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi. Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları Malbora'yı büstün olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
TAHRA NEDİR?
Ağaç kesmeye, budamaya, odun kırmaya vb. yarayan, satırdan biraz büyük, demir saplı, kesme aracı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yaşlı Sürücü Kontrolü Kaybedince, Ünlü Tatil Beldesindeki Plaja Daldı
- Mıcırlı Yol Bir Aileyi Kahretti: Şarampole Uçan Araçta İki Kardeş Öldü
- Kaybolan Minik Berrak, İz Takip Köpeği Şah Sayesinde Evine Döndü
- İstanbul'un İntihar Girişimcisi Şovmeni, Bu Sefer Şişli'de Avm'nin Çatısına Çıktı
- Tsk Instagram'da Hesap Açtı! İşte İlk Paylaşımlar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
- Barcelona'da Düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali'nde Yangın Çıktı
- Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı
- Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
- Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!
Bu Haberle İlgili Yorumlar