Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu oyuncu Mertcan Çam'ın dövülmesi olayı gündeme bomba gibi düşmüştü. Alacakları ödenmediği için TFF'ye başvuran Mertcan'ın, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı tarafından darp edildiği iddiası ortalığı karıştırırken, Şanlıurfa cephesi resmi açıklamayla bunu yalanladı.

MENAJERİ KONUŞTU: DARP OLAYI DOĞRU, ELİMİZDE FOTOĞRAFLAR VAR

Şanlıurfaspor başkanı darp olayının kendileri ile alakalı olmadığını savunurken oyuncunun menajeri Metin Korkmaz, "Burnunda çatlak, vücudunda darp izleri var" ifadelerini kullandı. Mertcan Çam'ın ağabeyi Yiğit Çam ise yaptığı açıklamada olayı doğrularken "Darp olayı doğru, elimizde fotoğraflar mevcut. Hukuki işlemler menajer aracılığıyla başlatıldı. Kardeşim şu an Trabzon'a doğru yola çıktı" dedi.

Kendisinden uzun süre haber alınamayan Mertçam'ın ilk fotoğrafı yayınlandı. Genç futbolcunun kafasındaki darp izleri ve yaralar dikkat çekti. Mertcan Çam'ın menajeri Metin Korkmaz, dayak olayıyla ilgili haber61'e şunları söyledi:

"BURNUNDA ÇATLAK VE KIRIK VAR"

"Bakan beyden görüşmek için haber bekliyorum. Mertcan ile konuştum. Mertcan arabayla geliyor. Malatya'ya gitti ailesi karşılamaya. Fotoğrafı paylaşamam. Bakan beye attım sadece. Bakan bey kimseyle paylaşmayın benden haber bekleyin dedi. Ben de kendim konuştum ailesi bakan beye atmış. Burnunda çatlak, kırık var. Kafa ve sırtında darp izleri var. Biz geçen hafta federasyona başvurduk. Bugün tebligat kulüp başkanını eline ulaşınca böyle tepki koymuş."

Gazeteci Cevat Kol da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mertcan'ın Urfa'dan çıkışına yardımcı olan Urfa esnafına teşekkür etmek lazım. Taksiciden tutun berbere kadar Allah razı olsun. Duyarlı ve vicdanlı insan her yerde var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada