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Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim, PFDK'ya Sevk Edildi

ŞANLIURFASPOR KULÜBÜ BAŞKANI YETİM, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, kulüp idarecisi Mehmet Giray Küçük ve kulüp görevlisi Mustafa Müsri, Mertcan Çam'a saldırdıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 22:20
Puan Ver : Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim, Pfdk'ya Sevk Edildi(7/10)3

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, futbolcusu Mertcan Çam'ı darp ettiği iddia edilen TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Emin Yetim'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

'ŞANLIURFASPOR Kulübü Başkanı EMİN YETİM'in kulübün futbolcusuna "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca, "hakaret ve tehditlerde" bulunması suretiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisiMEHMET GİRAY KÜÇÜK'ün kulübün futbolcusuna "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca, 07.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA MÜSRİ'nin kulübün futbolcusuna yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, 07.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir'

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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