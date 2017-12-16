Krasnodar'ın Rus futbolcusu Pavel Mamaev'in eşi Alana Mamaeva'nın başı belada. Bilgisayar korsanları yıldız futbolcu 29 yaşındaki Pavel Mamaev'ın karısının çıplak fotoğraflarını çalarak Alana Mamaeva'ya şantaj yaptı.

FOTOĞRAFLARI SIZDIRDILAR

Fotoğrafların karşılığında para isteyen dijital korsanlara aman vermeyen Alana, para vermedi. Bu tavır karşısında hackerler güzel modelin çıplak fotoğraflarını internet ortamına sızdırdı. Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyan ve psikolojisi alt üst olan Mamaeva, daha eşinin de desteğiyle kısa sürede kendini toparladı.

MUTLU ANLARINI PAYLAŞIYOR

Krosnadar forması giyen 29 yaşındaki Rus futbolcu Pavel Mamaev ile evli olan Alana, mutlu anlarını Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.

Güzel modelin paylaşımlarından bazıları;

Kaynak: haberinburada