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Sarık ve Cübbeyi Çıkaran Yaşar Alptekin, Neden İmaj Değiştirdiğini Anlattı

SARIK VE CÜBBEYİ ÇIKARAN YAŞAR ALPTEKİN, NEDEN İMAJ DEĞİŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

Sarık ve cübbesini çıkaran Yaşar Alptekin, "Televizyonda gözükeyim, meşhur olayım ki gençler beni dinlesin" diyerek geçirdiği değişimi açıkladı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 03:30
Puan Ver : Sarık Ve Cübbeyi Çıkaran Yaşar Alptekin, Neden İmaj Değiştirdiğini Anlattı(6/10)2

90'ların popüler ismi, Türk sinemasının yakışıklı oyuncusu Yaşar Alptekin 2000'lerin başında kendini dine vermiş, sarık sarıp, cübbe giymeye başlamıştı.

SARIĞI, CÜBBEYİ ÇIKARDI

Hacca da giden Alptekin, radikal bir kararla sarığı cübbeyi çıkarıp eski günlerine döndü.

Kanal D Haber'e konuşan Alptekin, yaşadığı değişikliğin nedenini "Dizi filmde, televizyonda gözükeyim meşhur olayım ki gençler; 'Dizide oynayan adam gelmiş.' desinler ki, dediklerimi dinlesinler." diyerek açıkladı."TELEVİZYONDA GÖZÜKEYİM, GENÇLER SÖZÜMÜ DİNLESİN"

İşte Yaşar Alptekin'in sözleri:

Sakıp Sabacı'nın cenaze naması sırasında bi haller oldu. O hallerden sonra namaz kılma oluştu bende.

Ben din adamı değildim zaten. Ben dinimin adamayım. Dolayısıyla mesleğime geri döndüm.

Gençler beni tanımıyor. Dizi filmde, televizyonda gözükeyim meşhur olayım ki gençler "Dizide oynayan adam gelmiş" desinler ki, dediklerimi dinlesinler."ALLAH'IN BANA VERDİĞİ FİZİĞİ KULLANMAYA KARAR VERDİM"

Ben dinimden dönmedim ki. Allah'ın bana verdiği bu vücudu, fiziği kullanmaya karar verdim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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