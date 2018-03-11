Trump, Kim İle Görüşmek İçin Tek Şart Koştu
Acı Tesadüf! İran'da Bir Ay İçerisinde İkinci Uçak Düştü
Tahran Büyükelçisi: Jetin Düştüğü Yerden Dumanlar Yükseliyor!
İran'da Düşen Türk Jetinin Hangi Holdinge Ait Olduğu Ortaya Çıktı
Zorlu Mücadele Başladı! Canlı Anlatım
Fenerbahçe, Zorlu Deplasmandan Kayıpsız Çıktı
Fenerbahçe'nin Yıldızı Hastaneye Kaldırıldı
Hükümlülerden Enerjiye Destek! Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiyorlar
Sarıyer Takım Otobüsüne Diyarbakır'da Taşlı Saldırı
Türkiye Konut Fiyat Artışında Dünyada İlk 5'e Girdi
Boğazına Bıçak Dayamışlardı! Sipariş Ettiği Çilekler Hayatını Kurtardı
Mesut Özil Premier Lig Tarihine Geçti! Rekor Kırdı
Yunan Mevkidaşına Sert Yanıt: Salamura Olmaktan Kurtuldunuz!
Afrin An Meselesi! Kritik Dağ Teröristlerden Temizlendi
Büyük Taşınma İçin Eğitim Çalışmaları Başladı
Teröristlerin Korkulu Rüyası Fatihler, Mavi Berenin Hikayesini Anlattı
Yürekleri Burkan Kare! Yıldız Futbolcunun Ayağı Kırıldı
İkiz Plakalı Taksiler İçin Plakalar Değişiyor!
Tarihin En İlginç Kaybolma Vakası Gizemini Koruyor
Erdoğan Duyurdu: Şu Anda 4-5 Kilometre Kaldı, Afrin'e Giriyoruz!

Sarıyer takım otobüsüne Diyarbakır'da taşlı saldırı

SARIYER TAKIM OTOBÜSÜNE DİYARBAKIR'DA TAŞLI SALDIRI

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Amed Sportif ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarıyer'in takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Olaylarda yaralanan olmadı.

Tarih : 11 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Sarıyer Takım Otobüsüne Diyarbakır'da Taşlı Saldırı(8/10)4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sarıyer, 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Amed Sportif ile karşılaşacak. Mücadele için Diyarbakır'a giden İstanbul ekibinin takım otobüsü, maça giderken taşlı saldırıya uğradı. Emniyet güçlerinin aldığı tedbirler altında stada giden Sarıyer ekibine yapılan saldırı sonrasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, güvenlik seviyesini yükseltirken, 500 emniyet birimini bu maçta görevlendirdi. Sarıyer, yoğun önlem altında stada ulaşırken, stadyum çevresi ve tribünlerde de olaylar devam etti.

YÖNETİCİLERE TEHDİT

Sarıyerli futbolcuların sahaya çıkmasının ardından küfürlü tezahürat yapılırken, protokol tribününde de sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Sarıyerli yöneticilerin protokol tribününe alınmadığı öğrenilirken, kimliği belirsiz bazı kişilerin, Sarıyer yöneticilerini tehdit ettiği öğrenildi. saat 14.30'da başlaması planlanan karşılaşmanın şu an için oynanıp oynanmayacağı belirsiz. İki kulüp yöneticileri de TFF'nin bu maçla ilgili nasıl bir karar vereceğini bekliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sarıyer  Takım  Otobüsüne  Diyarbakır  Da  Taşlı  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER