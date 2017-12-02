SARIYER VE BEYKOZ SAHİL ŞERİDİ GENİŞLETİLİYOR! İSTANBULLU AKIN EDECEK
Sarıyer ve Beykoz'da sahil şeridi genişliyor. Sahile yürüme, bisiklet yolları, balık tutma iskeleleri ve trafiği rahatlatmak amacıyla otoparklar yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer ve Beykoz'da sahil şeridinde genişletme ve düzenleme çalışması yürütüyor. Sahile yürüme ve bisiklet yolları, balık tutma iskeleleri ve sahildeki trafiği rahatlatmak amacıyla otoparklar yapılıyor.
BİSİKLET YOLU, BALIK TUTMA İSKELELERİ, OTOPARK
Çalışmalar, Sarıyer'de Emirgan-Bebek-Aşiyan, Beykoz'da Çubuklu-Paşabahçe ve Kanlıca-Çubuklu arasında devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, deniz doldurulmadan sahil bandı denize kazıklar çakılarak ortalama 5 metre genişletiliyor. Sahile yürüme ve bisiklet yolları, balık tutma iskeleleri ve sahildeki trafiği rahatlatmak amacıyla otoparklar yapılıyor. Genişletme çalışmaları bittiğinde sahiller daha gezilir ve yaşanır bir duruma gelecek.
EMİRGAN-BEBEK-AŞİYAN HATTI 2018 OCAK'TA BİTİYOR
Sahil genişletme çalışmaları kapsamında Emirgan sahiline, 5 metre genişliğinde 50 metre uzunluğunda 5 balık tutma iskelesi, bin 135 metre yürüyüş vebisiklet yolu ile 124 kapasiteli otopark yapıldı. Bebek-Aşiyan sahilinde, 5 metre genişliğinde 50 metre uzunluğunda 5 balık tutma iskelesi ve bin 600 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu ile 143 araç kapasiteli otopark inşa edildi. Emirgan-Bebek-Aşiyan'daki çalışmalar, Ocak 2018 sonu itibarıyla bitirilecek.
KANLICA-ÇUBUKLU SAHİLİ AY SONU BİTİYOR
Beykoz ilçesindeki Kanlıca-Çubuklu sahilinde 5 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda 4 balık tutma iskelesi ve bin 399 metre uzunluğunda yürüyüş ve 40 araçlık otopark yapılırken, Çubuklu-Paşabahçe sahilinde yine 5 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda bin 300 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu ile 67 araç kapasiteli otopark inşa edildi. Buradaki çalışmalar ise bu ayın sonunda bitmiş olacak.
Kaynak: haberinburada
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