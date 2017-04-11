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sarıyer'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

SARIYER'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saat 05.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı'nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:12
Puan Ver : Sarıyer'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu(6/10)5


 Polis helikopterinin destek verdiği operasyona aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 400 polis katıldı.



Yaklaşık 50 araçla mahalleye operasyon yapan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve bazı sokaklara giriş çıkışları tamamen kapattı. Çeşme Sokak'ta bulunan bir daireye girmek isteyen polisler uzun süre kapıyı kırmak için uğraştı.  Ardından özel hareket polislerinin yardımıyla kapı kırılarak içeri girildi. Adreste kimseyi bulamayan polis apartmanın su saatlerine saklanmış bir miktar uyuşturucu madde buldu.



 



kaynak:hürriyet








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