ŞARKILARIYLA YÜREKLERİMİZİ DAĞLAYAN KORAY AVCI'NIN DENİZDEKİ DANSI OLAY OLDU
Şarkılarıyla yüreklerimizi dağlayan Koray Avcı, önceki gün Bodrum denizinde dans ederken görüntülendi. Avcı'nın dansı olay oldu.
Bodrum'da tatil yapan Koray Avcı, önceki gün Yalıkavak Palmarina Tren Beach'teydi. Avcı denizin içinde dans ederken adeta kendinden geçti. Bu görüntüler "Bizim yüreklerimizi şarkılarıyla dağlıyor kendisi kopuyor." yorumlarına neden oldu.
ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRMADI
Akşamüstü denize giren şarkıcı, bir yandan yüzdü bir yandan dans etti. Şaşkın bakışlara aldırmadan dansına devam eden Avcı, daha sonra sudan çıkıp havlusuna sarındı.
İşte Koray Avcı'nın o görüntüleri:
Kaynak: haberinburada
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