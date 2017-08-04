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Şarkılarıyla Yüreklerimizi Dağlayan Koray Avcı'nın Denizdeki Dansı Olay Oldu
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Şarkılarıyla Yüreklerimizi Dağlayan Koray Avcı'nın Denizdeki Dansı Olay Oldu

ŞARKILARIYLA YÜREKLERİMİZİ DAĞLAYAN KORAY AVCI'NIN DENİZDEKİ DANSI OLAY OLDU

Şarkılarıyla yüreklerimizi dağlayan Koray Avcı, önceki gün Bodrum denizinde dans ederken görüntülendi. Avcı'nın dansı olay oldu.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Şarkılarıyla Yüreklerimizi Dağlayan Koray Avcı'nın Denizdeki Dansı Olay Oldu(5/10)1

Bodrum'da tatil yapan Koray Avcı, önceki gün Yalıkavak Palmarina Tren Beach'teydi. Avcı denizin içinde dans ederken adeta kendinden geçti. Bu görüntüler "Bizim yüreklerimizi şarkılarıyla dağlıyor kendisi kopuyor." yorumlarına neden oldu.

ŞAŞKIN BAKIŞLARA ALDIRMADI

Akşamüstü denize giren şarkıcı, bir yandan yüzdü bir yandan dans etti. Şaşkın bakışlara aldırmadan dansına devam eden Avcı, daha sonra sudan çıkıp havlusuna sarındı.

İşte Koray Avcı'nın o görüntüleri:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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