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'sarkıntılık Edersem Vur' Diyen Sevgilisini Av Tüfeğiyle Öldürdü
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'Sarkıntılık edersem vur' diyen sevgilisini av tüfeğiyle öldürdü

'SARKINTILIK EDERSEM VUR' DİYEN SEVGİLİSİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Adana Kozan'da genç kadın, "Sana sarkıntılık edersem, vur beni" diyen sevgilisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Tarih : 19 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : 'sarkıntılık Edersem Vur' Diyen Sevgilisini Av Tüfeğiyle Öldürdü(9/10)5

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp "Sana sarkıntılık edersem, beni vur" diyen Muhammet Yıldırım'ı, sevgilisi Yeter A., av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İKİLİ ARASINDA NARENCİYE BAHÇESİNDEKİ EVDE TARTIŞMA ÇIKTI

Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana gelen olayda, Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşi F.Y.'yle (18) birlikte narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİNİ VEREREK "SARKINTILIK EDERSEM VUR BENİ" DEDİ

Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A., av tüfeğiyle Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

"SARKINTILIK ETTİ, ÖLDÜRDÜM"

Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri Yıldırım'ın öldüğü tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet şüphelisi Yeter A. sorgusunda, "Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürdüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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