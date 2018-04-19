'SARKINTILIK EDERSEM VUR' DİYEN SEVGİLİSİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ
Adana Kozan'da genç kadın, "Sana sarkıntılık edersem, vur beni" diyen sevgilisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp "Sana sarkıntılık edersem, beni vur" diyen Muhammet Yıldırım'ı, sevgilisi Yeter A., av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
İKİLİ ARASINDA NARENCİYE BAHÇESİNDEKİ EVDE TARTIŞMA ÇIKTI
Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana gelen olayda, Muhammet Yıldırım, kız arkadaşı Yeter A. ile konuşmak için kız kardeşi F.Y.'yle (18) birlikte narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada konuşan Yıldırım ve Yeter A. arasında tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİNİ VEREREK "SARKINTILIK EDERSEM VUR BENİ" DEDİ
Yıldırım, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A., av tüfeğiyle Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.
"SARKINTILIK ETTİ, ÖLDÜRDÜM"
Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım'ı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri Yıldırım'ın öldüğü tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet şüphelisi Yeter A. sorgusunda, "Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürdüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eski Bakan Peçeteye İmzalamış: Borcu Ödemezsem Bana Her Şeyi Yapabilir
- Yaşlı Sapık, 15 Lira Verdiği Çocuğu Ormana Götürdü, Gerisi Korkunç!
- Oğluyla Birlik Oldu, Kocasını Demir Çubuklarla Döverek Öldürdü
- Pizzasına Tükürülen Mağdur 6 Kilo Verdi: Dışarıda Yemek Yiyemiyorum
- Son Dakika! Öneri Kabul Edildi, Erken Seçim Teklifi Yarın Meclis'te Görüşülecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da Halk Ayaklandı! On Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar