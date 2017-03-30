Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?

SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TAMPON BÖLGEDE 4 SAATLİK EZİYET


SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TAMPON BÖLGEDE 4 SAATLİK EZİYET
Tarih : 30 Mart 2017, 17:05
Puan Ver : Sarp Sınır Kapısı'ndaki Tampon Bölgede 4 Saatlik Eziyet(5/10)7


TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki Sarp Sınır Kapısı'nda genişletme çalışması sırasında yıkımı yapılan bir bina için yaya ve araç giriş çıkışı bir süreliğine durduruldu. Yıkımın uzaması üzerine iki ülke arasındaki tampon bölgede biriken vatandaşlar saatlerce bekledi, fenalık geçiren bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sarp  Sınır  Kapısı  Ndaki  Tampon  Bölgede  4  Saatlik  Eziyet    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER