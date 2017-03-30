SARP SINIR KAPISI'NDAKİ TAMPON BÖLGEDE 4 SAATLİK EZİYET
TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki Sarp Sınır Kapısı'nda genişletme çalışması sırasında yıkımı yapılan bir bina için yaya ve araç giriş çıkışı bir süreliğine durduruldu. Yıkımın uzaması üzerine iki ülke arasındaki tampon bölgede biriken vatandaşlar saatlerce bekledi, fenalık geçiren bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
kaynak:milliyet
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