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sasmung note 8'in paneli gözüktü

SASMUNG NOTE 8'İN PANELİ GÖZÜKTÜ

Samsung'un amiral gemisi Note 8'in ön paneli göründü. Böylece telefonun genel hatları ortaya çıkmış oldu.

Tarih : 07 Temmuz 2017, 11:35
Puan Ver : Sasmung Note 8'in Paneli Gözüktü(9/10)9


Güney Koreli şirket, en iyi telefonu üzerinde canla başla çalışmaya devam ediyor. Galaxy S8 ile başlayan tasarımsal anlayışın devam etmesi beklenen telefonda daha da ince çerçeveler ve kavis dikkat çekiyor. Infinity Display adındaki teknoloji sayesinde cihazın yan kenarları S8 gibi yine çok dar; bunun yanında üst ve alt çerçeveler de daraltılmış. Hatta o kadar dar ki, sensörler ve ön kamera ancak sığıyor. 6.3 inçlik büyük bir ekrana sahip olması beklenen akıllı telefonun yeni moda 18.5:9'luk orana uyacağı belirtiliyor.



Ağustos sonları veya eylül başlarında tanıtılması beklenen phablet'in 6.3 inçlik panelini 4K çözünürlüğündeki ekran besleyecek. Qualcomm Snapdragon 835 ve Exynos 8895 alternatifiyle performans anlamında fark yaratacak olan cihaz, çift 12 MP kamera, parmak izi sensörü, 64/128 GB depolama birimi, 6 GB RAM ve 3300 mAh'lik piliyle ağzına kadar özellik dolu.



Eylülün sonlarında raflarda yerini alması beklenen Note 8'in 999 euro'luk bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor.



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Etiketler: Sasmung  Note  8  İn  Paneli  Gözüktü    haber

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