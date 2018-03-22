SASON'DA SİHA'LAR BİR GRUP TERÖRİST TESPİT ETTİ, ANINDA OPERASYON BAŞLATILDI
Batman'ın Sason ilçesinde eylem hazırlığındaki bir grup teröristi SİHA'lar tespit etti, anında operasyon başlatıldı.
Batman'ın Sason ilçesi kırsalında tespit edilen eylem hazırlığındaki bir grup PKK'lı teröriste yönelik operasyon başlatıldı. Bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.
SİHA TESPİT ETTİ, OPERASYON BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalında bir grup PKK'lı teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine bölgede çok sayıda asker ve güvenlik korucusunun katılımı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonda, bir terörist SİHA tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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