

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasak olmasına rağmen yarasa sattığı belirtilen bir kişiye, 3 bin 731 lira para cezası uygulandı. Satmaya çalıştığı 5 yarasa ise doğaya bırakıldı.







Fethiye Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği Av Koruma Ekipleri, gelen bir ihbar üzerine yarasa satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyle irtibata geçti. Şüpheli, Büyük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus ferrumequinum) ve Uzunkanatlı Yarasa (Miniopterus schreibersii) türlerinden 5 yarasayı av koruma ekiplerine satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.







Şüpheliye, 4915 Kara Avcılığı Kanununa göre Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban hayvanı türleri arasında yer alan yarasaları satması nedeniyle bin 231 TL idari para cezası ve yaban hayatına müdahale edilerek zarar verilmesi nedeniyle her yarasa için 500 TL'den 2 bin 500 TL tazminat olmak üzere toplamda 3 bin 731 TL para cezası uygulandı, yarasalara el konuldu. El konulan yarasalar veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.







kaynak:habertürk