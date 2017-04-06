

NASA'nın Bilim Misyonları Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Cassini'nin nihai dalışına 26 Nisan'da başlayacağı ve akabinde beş aylık bir yolculuğun ardından 15 Eylül'de gezegenin atmosferine girdikten sonra parçalanarak yok olacağı belirtildi.



Cassini'nin, bilim adamlarının "büyük final" olarak adlandırdıkları bu son yolculukta, Satürn'ün yüzeyiyle halkaları arasındaki 2 bin 400 kilometrekarelik boşlukta keşif yapan ilk uzay aracı olacağı kaydedildi.



NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, Cassini'nin Satürn halkaları çevresinde yaptığı son 22 yörünge yolculuğunun bugüne dek yapılanların en cesuru olduğunu söyleyerek "Cassini'nin yörünge yolculuklarından öğrendiklerimiz, bizim büyük gezegenler, gezegen sistemlerine dair ufkumuzu genişleten gerçek bir keşif atılımı oldu." değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:hürriyet