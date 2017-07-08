

Devlet televizyonu çatışma bölgesinde son metrelerin kaldığını ve kısa sürede zaferin ilan edileceğini canlı yayında duyurdu. Savaşın bugün bitmesi halinde, Musul 264 gün sonra özgürlüğüne kavuşmuş olacak.







Irak'ın en büyük kenti Musul'da 17 Ekim 2016'dan bu yana süren terör örgütü IŞİD'i temizleme operasyonu tamamlanmak üzere. Devlet televizyonu, son birkaç sokağın alınmasıyla önümüzdeki birkaç saat içinde zaferin ilan edileceğini duyurdu.







Televizyon spikeri, "Şimdi son birkaç metreyi görebiliyoruz ve ardından zafer ilan edilecek. Birkaç saatlik bir mesele" dedi.







Bugün mutlak zafer ilan edilmesi halinde, Musul 264 gün sonra özgürlüğüne kavuşmuş olacak.







Irak ordusu, hafta içinde kuşatılan bölgede yalnızca 300 kadar teröristin kaldığını açıklamıştı. Teröristlerin kurduğu son savunma hattının da yarıldığını bildiriyor.











kaynak:gazetevatan