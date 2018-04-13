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SAVAŞ ÇANLARI ÇALARKEN RUSYA VE ABD ARASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!


Savaş çanları çalarken Rusya ve ABD arasında dikkat çeken görüntü!
Tarih : 13 Nisan 2018, 09:00
Puan Ver : Savaş Çanları Çalarken Rusya Ve Abd Arasında Dikkat Çeken Görüntü!(8/10)4

ABD ile Rusya ilişkilerinin çok gergin olduğu ve Suriye'de iki ülkenin doğrudan çatışması senaryolarının tartışıldığı bir dönemde Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve ekibi ile normal ilişkileri olduğunu, Haley'le selamlaşırken yanaktan öpüşüp tokalaştığını söyledi.

YANAĞINDAN ÖPÜP TOKALAŞTI

Moskova ile Washington arasında ipler Ortadoğu ve Avrupa'da giderek geriliyor, ancak görünüşe göre iki ülkenin diplomatları arasındaki ilişkilerde tamamen farklı bir dinamik söz konusu.

Salı günü Suriye'de yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıya ilişkin üç kararın geçemediği BMGK oturumundan önce Nebenzya ile Haley'in selamlaşırken yanağından öpüp tokalaştığı görüldü. Bu iki diplomat arasında samimi bir havanın etkin olduğunu gösteriyor.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DE BU SEVİYEYE GELMESİNİ UMUYORUM"

Gazetecilere konuşan Nebenzya "Burada meslektaşlarımla sosyalleşiyorum. ABD'li meslektaşlarıma gelince, ister inanın ister inanmayın, Nikki Haley ve ekibiyle normal bir ilişkim var" dedi. Nebenzya, Haley'le yanaktan öpüşerek selamlaştıklarını belirtti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin de bu seviyeye gelmesini umduğunu belirtti.

Öte yandan diplomatların kişisel ilişkileri ile iş ilişkileri tamamen farklı bir boyutta. Haley daha önce ABD'nin Rusya ile asla dost olmayacağını söylemişti. Nebenzya da buna karşılık "Sizin sözde dostlarınız sadece size hayır diyemeyenler. Sizin dostluk kriteriniz bu. ABD, dostları olduğunu sanıyor" yanıtını vermişti. Kaynak: Sputnik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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