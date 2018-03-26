Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik düzenlenen balistik füze saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

İMHA EDİLDİ AMA PARÇALARI SAVRULDU

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Sivil Savunma'nın Riyad bölgesindeki basın sözcüsü Muhammed el-Hamadi, Yemen'den başkente fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak parçalarının başkentin farklı yerleşim yerlerine düştüğünü belirtti.

Hamadi, parçaların, Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

7 FÜZE İMHA EDİLDİ

Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan 7 balistik füzenin Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Kaynak: haberinburada