Rusya'daki Avm Faciasında Bilanço Ağırlaşıyor: Çoğu Çocuk 64 Kişi Öldü
Öcalan'ın Kardeşi İtiraf Etti: Pkk, Apo'yu Satmamı İstedi
Abd'nin 'general' Teröristi, Keskin Nişancılar Tarafından Öldürüldü!
Galatasaray'ın Yıldızı Transferi Rafa Kaldırdı
Tosun'un Uruguay'daki Kara Kutusu Osman Tutuklandı!
Sağlıkta 15 Büyük Reform! 291 İlaç Türkiye'de Üretilecek
Vergi Müfettişi 2 Milyon Liralık Rüşvet Pazarlığında Suçüstü Yakalandı
Savaş Çanları Çalıyor! Yemen, Suudi Arabistan'a 7 Füze Fırlattı
Vicdansız Anne Yeni Doğmuş Bebeğini Çıplak Halde Çöpe Attı
İşte Rıza Çalımbay'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Favorisi
Bir Yıllık Penaltı Hasreti! İlginç Video İle Tepki Gösterdiler
İnsanlıktan Utandıran İşkence Raporu: Hamileyken Karınlarına Vurdular, Yaktılar, Demirle Dövdüler
Uber Şoförü Dövüp Yola Atmıştı! O Tartışmanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Mehmet Aydın'ın Ensesindeyiz
Metro İstasyonunun Yürüyen Merdiveni Çökmüştü! Korkunç Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eşi Tosun'u Anlattı: Çay Bahçesinde Çalışıyor, Farmville Oynuyordu
Gündem Tosuncuk An Açıldı, Bakan Noktayı Koydu: Ensesindeyiz!
Beşiktaş'a Kötü Haber! Benfica İtalyan Devi İle Anlaştı
Rusya Şokta! Avm'deki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 48'e Yükseldi
Nato Tatbikatındaki Skandalı Deşifre Eden Binbaşı Konuştu!

SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR! YEMEN, SUUDİ ARABİSTAN'A 7 FÜZE FIRLATTI


Savaş çanları çalıyor! Yemen, Suudi Arabistan'a 7 füze fırlattı
Tarih : 26 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Savaş Çanları Çalıyor! Yemen, Suudi Arabistan'a 7 Füze Fırlattı(8/10)4

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik düzenlenen balistik füze saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

İMHA EDİLDİ AMA PARÇALARI SAVRULDU

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Sivil Savunma'nın Riyad bölgesindeki basın sözcüsü Muhammed el-Hamadi, Yemen'den başkente fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak parçalarının başkentin farklı yerleşim yerlerine düştüğünü belirtti.

Hamadi, parçaların, Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

7 FÜZE İMHA EDİLDİ

Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan 7 balistik füzenin Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Savaş  Çanları  Çalıyor  Yemen  Suudi  Arabistan  A  7  Füze  Fırlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER