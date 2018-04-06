Trump'ın "Önce Amerika" vizyonuyla tetiklediği ticaret savaşları hem ABD'de hem Çin'de şirketleri tehdit ediyor. Bu şirketlerden biri de Boeing. Uzmanlar, Çin'in Boeing siparişlerini iptal edeceğini söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" vizyonuyla tetiklediği ticaret savaşları hem ABD'de hem Çin'de birçok şirketi tehdit ediyor. Bu şirketlerden biri de Boeing. ABD'nin en büyük ihracatçı şirketi Boeing'in en önemli pazarlarından birinin Çin olduğunu belirten uzmanlar, getirilecek vergi ile en çok satan uçak Boeing 737 için de yüzde 25'lik vergi alınacağını ifade ediyor.

20 YIL İÇİN 1 TRİLYON DOLAR SİPARİŞ

Boeing, 20 yıl içinde Çin'den gelecek uçak talebinin 1.1 trilyon dolar değerinde olacağını öngörürken, 7 bin 200 uçak alınacağını ifade ediyor. Boeing konuyla alakalı, "ABD ve Çin liderleri tarafından müzakereler sürüyorken biz de iki ülkenin ekonomik refahı için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ÇİN BOEING SİPARİŞLERİNİ İPTAL EDEBİLİR

Bazı ekonomi uzmanları Çin'in Boeing'den uçak alma taleplerini iptal edebileceğini iddia ediyor. Çin'in Boeing'in müşterilerinin beşte birini oluşturduğunu belirten uzmanlar, siparişlerin iptal edilmesinin hem uçak imalatını gerçekleştiren firmaların hem de yardımcı işletmelerin olumsuz etkileneceğini söylüyor.

KASIM'DA 37 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Boeing Kasım ayında ise Çin'e 37 milyar dolar değerinde 300 uçak satacağını açıklamıştı. Anlaşma Çin'in devlete ait hava yolları Air China ve China Southern Airlines gibi havayolları için uçak alımı yapan devlete ait bir holding ile yapılmıştı.

Ayrıca Boeing şu anda Çin'de tek koridorlu 737 model ticari jet uçağın iç donanımımın monte edileceği bir fabrika yatırımı yaptı ve tesisin inşaatı sürüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi geçen hafta "Bir ticaret savaşı durumunda Çin meşru olan gerekli tepkisini verecektir" demişti.

Kaynak: haberinburada