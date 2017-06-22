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savaş mağduru kadınlara fuhuş yaptıran kadın tutuklandı

SAVAŞ MAĞDURU KADINLARA FUHUŞ YAPTIRAN KADIN TUTUKLANDI

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen 10 kadına evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı. Zanlı kadın basın mensuplarının "Neden fuhuş yaptırıyorsunuz" sorusuna "Zevkten yapıyorum" diyerek tepki gösterdi

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:18
Puan Ver : Savaş Mağduru Kadınlara Fuhuş Yaptıran Kadın Tutuklandı(8/10)6


Adana'da Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen 10 kadına evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla tutuklanan kadın "Zevkten yapıyorum" diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi.

 Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Ayfer K. (42) isimli bir kadının evinde fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda adresi takibe başladı. Yapılan takipte kadının Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen yaklaşık 10 kadına evinde fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Polis bunun üzerine harekete geçerek müşteri kılığına girip kadını telefonla arayıp "Fuhuş yapmak için kadın lazım" diyerek anlaşma sağlayıp adrese gitti.



 



kaynak:milliyet








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