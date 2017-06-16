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SAVCI ANNESİNİ ÖLDÜREN ASLI SÖNMEZLER'E 24 YIL İSTEDİ


SAVCI ANNESİNİ ÖLDÜREN ASLI SÖNMEZLER'E 24 YIL İSTEDİ
Tarih : 16 Haziran 2017, 14:12
Puan Ver : Savcı Annesini Öldüren Aslı Sönmezler'e 24 Yıl İstedi(9/10)6


İstanbul Zekeriyaköy'de 26 Aralık 2015 tarihinde bankacı Belgin Hızal, 32 yaşındaki kızı Aslı Sönmezler tarafından aralarında çıkan tartışma sonucunda oturdukları villanın mutfağında boğularak öldürüldü. Olay sonrasında polisi arayarak teslim olan Sönmezler hakkında savcılık  akıl hastalığının etkisiyle öz annesini boğarak öldürdüğünü, ceza verilmeyip tedavi altına alınması talebiyle hakkında dava açtı.



İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Aslı Sönmezler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat katıldı.



Savcı “haksız tahrik var” dedi



Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanığın savunmasını ceza ehliyetinin olmadığı esasına ilişkin kurup sürdürdüğünü belirterek maktülden kaynaklanan haksız tahrik oluşturan davranışların ancak dikkatli bir gözle bakıldığında sanığın ifadelerinin satır aralarında yakalandığı, miras durumunu da etkileme özelliği taşıyan bu savunma nedeniyle tahrik etkisinin açıkça vurgulanmadığı ve geçiştirildiği, bu durumun dikkate alınmamasının hakkaniyet ile bağdaşmayacağı anlatıldı.



24 yıl hapsini istedi



Savcı mütalaasında şunları söyledi, “Psikolojik sorunları olan, duruşma esnasında elleri titrediği gözlenen, bu bakımdan tahammül eşiği düşük olan sanığın gece bağırması nedeniyle kavga ettiği annesini yine bağırması yüzünden Sabah da kavga etmesinin verdiği haksız tahrikin etkisiyle boğarak öldürdüğü anlaşılmıştır” Savcı Sönmezler'in “Haksız tahrik altında insan öldürmek” suçundan 24 yıla kadar hapsini talep etti.



 



kaynak:milliyet








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