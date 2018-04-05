SAVCIDAN KEÇİ KESEN SANIKLARA İTİRAZ: BİRAYA PARA VAR DA EKMEĞE Mİ YOK
Almanya'nın başkenti Berlin'de parktaki keçiyi kesip yiyen iki Romanyalı, hapis cezasına çarptırıldı. Biri 10, diğeri 9 ay hapis yatacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'de AB ülkelerinden gelen ama iş bulamayan AB vatandaşları köprü altları ya da parklarda geceliyor. İki Romanya vatandaşı Berlin'in Neukölln semtindeki Hasenheide parkında çocuklar için küçük hayvanat bahçesindeki bir keçiyi tutup kesti. Parkın civarındaki insanların hayvan sesleri duyup polise haber vermesi üzerine yakalanan iki Romanyalı, aç kaldıklarını, onun için keçiyi kestiklerini söyledi. Ancak 29 yaşlarındaki iki Romanyalıda alkol testi yapan polis iki promil alkol oranı tespit etti.
SAVCI GEREKÇEYE İTİRAZ ETTİ
Mahkemede de aç oldukları için keçiyi kesip yediklerini savunan Romanyalı sanıkların gerekçesine savcı itiraz etti. Savcı sanıkların bira için para bulurken, "Aç kaldık" demelerinin inandırıcı olmadığını savundu. Polis raporuna göre sanıkların cebinden olay günü de birkaç euro çıktı. Sanık Nicusor Razvan V. ve suç ortağı silahlı hırsızlık, geçerli bir neden olmaksızın bir hayvanı öldürmekten suçlu bulundu. Razvan V. 10 ay, suç ortağı ise 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaları ertelenmedi.
Kaynak: haberinburada
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