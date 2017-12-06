SAVCILIĞIN İTİRAZININ ARDINDAN ZAFER BİRYOL YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'den gözaltına alınan Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etti, polis eski futbolcuyu yeniden gözaltına aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, Bylock kullanıcısı ve Fetullah Gülen'in çağrılarının ardından Bank Asya'ya 800 bin lira para yatırdığı belirlenen Zafer Biryol gözaltına alınmıştı.
FUTBOLDAKİ FETÖ YAPILANMASINI ANLATTI
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan Zafer Biryol, futboldaki FETÖ yapılanmasını polise tek tek anlattı. Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Biryol, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ile salıverildi.
SAVCI İTİRAZ ETTİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etti. Ünlü futbolcu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Biryol'u yeniden gözaltına aldı.
Kaynak: haberinburada
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