Cezaevine Gönderilen Fetö'cü Kadınlar, Beddua Seansları Düzenlemiş
Şanlıurfaspor Başkanından Dayak Yiyen Futbolcunun Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
Şampiyonlar Liginde Tarihi Hezimet
İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
Fenerbahçe'nin 2. Kez Kovduğu Nevin, Survivor'a Katılıyor
Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
Türkiye, Vergi Cenneti Ülkeleri Raporunda Gri Listeye Girdi
Ürettiği Biber Tuzu İçin, Marka Olarak Adını, Logo Olarak Fotoğrafını Kullandı
Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
50 Rus Sansarı Kürkünden Üretildi! Fiyatı 100 Bin Dolar
Savcılığın İtirazının Ardından Zafer Biryol Yeniden Gözaltına Alındı
Ünlü Hakemden İtiraf: 3 Futbolcuyu Bilerek Atmadım
Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu

Savcılık, Macaristan'a İltica Eden 11 Sporcu Hakkında Soruşturma Başlattı

SAVCILIK, MACARİSTAN'A İLTİCA EDEN 11 SPORCU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, halk oyunları yarışması için gittikleri Macaristan'da iltica eden 11 sporcu için soruşturma başlattı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Savcılık, Macaristan'a İltica Eden 11 Sporcu Hakkında Soruşturma Başlattı(9/10)5

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan'da yapılan bir organizasyona katıldı.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Macaristan'a giden 16 kişilik halk oyunları ekibinden 11'inin Türkiye'ye dönmeyerek iltica ettikleri ortaya çıkarken Spor Bakanlığı, Federasyon ve dansçı lisansı alarak Macaristan'a gidenler hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK OLAYA EL KOYDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu haber ve gelişme üzerine konunun her yönüyle aydınlatılması için soruşturma açıldığını kamuoyuna duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Savcılık  Macaristan  A  İltica  Eden  11  Sporcu  Hakkında  Soruşturma  Başlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER