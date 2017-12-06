SAVCILIK, MACARİSTAN'A İLTİCA EDEN 11 SPORCU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, halk oyunları yarışması için gittikleri Macaristan'da iltica eden 11 sporcu için soruşturma başlattı.
Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan'da yapılan bir organizasyona katıldı.
BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Macaristan'a giden 16 kişilik halk oyunları ekibinden 11'inin Türkiye'ye dönmeyerek iltica ettikleri ortaya çıkarken Spor Bakanlığı, Federasyon ve dansçı lisansı alarak Macaristan'a gidenler hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu.
SAVCILIK OLAYA EL KOYDU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu haber ve gelişme üzerine konunun her yönüyle aydınlatılması için soruşturma açıldığını kamuoyuna duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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