Savcılık, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruşturma kapsamında Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma'yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Ziraat Türkiye Kupasında oynanan ve 57. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile, futbolculardan Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma'yı "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

POLİS DAHA ÖNCE GÖZALTI OPERASYONU YAPMIŞTI

Daha önce Şenol Güneş'i yaralayan taraftarı gözaltına alan polis, toplamda 31 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: haberinburada