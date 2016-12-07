SAVUNMA BAKANLIĞI, DÖVİZ BİRİKİMİNİ LİRAYA ÇEVİRDİ
Milli Savunma Bakanlığınca, Savunma Sanayi Müsteşarlığının kullanımındaki Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait döviz birikiminin bugün itibarıyla Türk lirasına çevrildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dövizden Türk lirasına dönüş çağrısı" hatırlatıldı.
Bu kapsamda Savunma Sanayi Müsteşarlığının kullanımında olan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait 262,7 milyon dolar ile 31,3 milyon avronun bugün itibarıyla Türk lirasına çevrildiği kaydedildi.
kaynak:konhaber
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