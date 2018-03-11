Mehmetçik ve ÖSO savaşçıları, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 50. gününde Afrin'e ulaştı. İlçeye kuzey ve doğudan bakan tüm noktaları ele geçiren birlikler merkeze girmek için emir bekliyor. Afrin merkeziyle birlikte Cinderes ve Bülbül'de de destan yazan askerler, bir gün içinde 23 köyü PKK'dan temizleyerek bir rekora imza attı.

ÖSO, HER CEPHEDE REKORA İMZA ATTI

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 50. günü, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun her cephede rekora imza attığı gün oldu. İlçe genelinde toplamda 23 köyde kontrolü sağlayan güvenlik güçleri, Afrin merkezine iki koldan yanaştı. İlçenin sokakları şimdi civardaki hakim tepelerden çıplak gözle bile görülebiliyor. Özel eğitimli komandolar, jandarma-polis özel harekât birlikleri, SAT-SAS timleri ile bu güçlere destek veren ÖSO savaşçıları dün, Afrin merkeze yakın 13 köyü PKK'dan temizledi.

MAHAL OPERASYONU İÇİN EMİR BEKLENİYOR

Merkeze bağlı Halidiye, Karatepe, Aneb, Kibare, Kefer Mize, Zellaka, 153 No'lu askeri üs, Kurt Kulağı, Kefer Rum, Kaşa, Ruşan Uşağı, Culbül ve Cubballı'da kontrol sağlandı. Hem kuzeyden hem de doğudan ilçeye yanaşan güvenlik güçleri, merkezdeki teröristleri imha etmek üzere meskûn mahal operasyonu için emir bekliyor. Ancak kuşatmanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve teröristlerin baskı altına alınacağı öğrenildi.

SAVUNMA HATLARI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Güvenlik kaynakları operasyonun geldiği noktayla birlikte PKK/PYD'nin Afrin'deki savunma hatlarının tamamının çöktüğü değerlendirmesinde bulunuyor. Savunma hattının çökmesiyle TSK destekli ÖSO birliklerinin ilerleyişlerinin daha da hızlı olduğu kaydediliyor. Afrin ilçe merkezi çevresinde ele geçirilen noktalardan biri ise dikkat çekici. Rejimin iç savaşla birlikte PKK'ya teslim ettiği 153 No'lu askeri kampın bu bölgedeki en büyük kışla olduğu öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise ilçe merkezini gece gündüz aralıksız izliyor. İnsansız hava araçları, uydular ve arazideki takip unsurlarıyla Afrin içinde bütün hareketlilik kayıt altına alınıyor.

HER AN GİREBİLİRLER

Caddelerin oldukça sakin olduğu ilçe merkezinde dolaşan bütün araçların 'hedefte' olduğu, PKK'ya dışarıdan yardım gelmesinin bugünden sonra imkansız hale geldiği, Tel Rıfat-Mare hattını kullanarak Afrin'den kaçmak üzere yola düşenlerin de sürekli takip altında tutulduğu belirtiliyor. İlçeden çıkışlara kontrollü olarak izin verilirken, merkezdeki teröristler ise tespit edildikleri anda havadan bombalanıyor. Savaş uçakları dün bu amaçla ilçe merkezinde yine operasyon icra etti. Belirlenen çeşitli noktalar yerle bir edildi. Afrin merkezine girmesi artık an meselesi olan Mehmetçik ve ÖSO, kuzeydeki Bülbül cephesinde de taarruzu sürdürdü. Bebek Uşağı, Hacib, Culaklı, Dubeyr, Kefer Yanlı ve Havzan olmak üzere 6 köy temizlendi. Güneybatıdaki Cinderesi beldesinde ise Kaankürk, Şeyh Abdurrahman, Hariba ve Kefer Zita'da kontrol sağlandı.

Afrin ilçe merkezinin doğusundaki Halidiye-Kibare köyleri arasına PKK'lı teröristlerin 'savunma duvarı' inşa ettiği görüldü. Ancak sözkonusu duvar da, yeraltında kazılan kilometrelerce tünellerin bir işe yaramaması gibi, Mehmetçik ve ÖSO'yu durdurmaya yetmedi.

KANDİL KADROSU KAÇIYOR

TSK'nın Afrin kapısına dayanmasıyla Kandil Dağı'ndan bölgeye gelen çok sayıda elebaşı da ilçeden ayrıldı. Örgütün işgal ettiği ilçede sözde adalet bakanı olarak görevi yapan terörist Said İsmet Gubar rejimin kontrolündeki Nubul'a kaçtı. Terör örgütü, Gubar'ı geri almak için Nubul'da etkin olan İran destekli gruplarla pazarlığa devam ediyor. Afrin'den kaçan bir diğer PKK elebaşı ise sözde içişleri bakanı terörist Hasan Bayram oldu. Afrin'in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram, burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram'ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi. Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda kıskaca giren örgütün, Kandil Dağı'ndaki tepe kadrolarından gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk etti.

GÜNLÜK BİLANÇODA DA ARTIŞ GÖZLENDİ

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgin'in haberine göre; Cinderesi, Şeyh Hadid, Şeran ve Raco'nun ele geçirilmesiyle birlikte hızlanan operasyonlar sonucu günlük bilançoda da artış gözlendi. Mehmetçik ve ÖSO'nun etkisiz hale getirdiği PKK'lı sayısında günlük ortalama 64'ü aştı. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı, cephede yaralanan Mehmetçiklerden 117'sinin tedavileri sonrası yeniden harekât bölgesine döndüğünü bildirdi.

Kaynak: haberinburada