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savunma sanayisi 6 milyar dolar ciroya ulaştı

SAVUNMA SANAYİSİ 6 MİLYAR DOLAR CİROYA ULAŞTI

Savunma sanayisinin cirosu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artarak yaklaşık 6 milyar doları buldu.

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:34
Puan Ver : Savunma Sanayisi 6 Milyar Dolar Ciroya Ulaştı(5/10)6


Savunma sanayisinin cirosu, iç pazardaki büyümenin etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artarak yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı. Sektör, 2016 yılında yaklaşık 12 milyar dolarlık sipariş aldı.



Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD), hazırladığı raporla savunma sanayisinin 2016 yılına ilişkin performansını ortaya koydu.



Sektörün yüzde 90'ından fazlasını temsil eden Derneğin raporuna göre, sektör performans verilerinde ciro, alınan siparişler, ürün ve teknoloji geliştirme harcamalarıyla istihdamda önemli gelişmeler görüldü. Sektörde yurt dışı satış gelirleri ve ihracat tutarı önceki yılla aynı rakamlara ulaşırken, ithalattaki artış ciroyla paralel gelişme gösterdi.



Savunma sanayisinin geçen yılki cirosu 2015'e göre yaklaşık yüzde 21,6 artarak 5 milyar 968 milyon dolara ulaştı.



Sektörün 2011-2016 dönemi bileşik yıllık büyüme hızı yüzde 6 olarak hesaplandı. Buna göre, 2016'da ciro olarak iyi sonuç alındığı görülse de, 2011-2016 dönemi bileşik yıllık büyüme hızı değeri, sektörün 2023 hedefleri için yeterli görülmüyor.



 



kaynak:sabah








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