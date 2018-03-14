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Schengen Vizesi Başvurularının Sonuçlandırılması 10 Güne İniyor

SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARININ SONUÇLANDIRILMASI 10 GÜNE İNİYOR

Avrupa Birliği schengen vizesi alacaklar için önemli kolaylıklar getiriyor. AB ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin vize başvurularının sonuçlandırılması 15 günden 10 güne indirilecek.

Tarih : 14 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Schengen Vizesi Başvurularının Sonuçlandırılması 10 Güne İniyor(8/10)4

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, düzenlediği basın toplantısında, Komisyon'un AB'nin güvenlik endişeleri ile göçle ilgili sorunlar nedeniyle ve teknolojideki yeni gelişmelerden faydalanılması amacıyla yeni bir vize politikası önergesi hazırladığını bildirdi.

VİZE ALMAK KOLAYLAŞTIRILACAK

Önergeye göre, AB'ye yasal yollardan giriş yapmak isteyenlerin vize almasının kolaylaştırılacağını belirten Avramopoulos, böylece, Birliğin turizm ve ticaretine katkı sağlanırken bir yandan da yasa dışı seyahatlerin önüne geçilmiş olunacağını vurguladı.

VİZELER DAHA ERKEN SONUÇLANACAK

Gelecek dönemde kabul edilmesi planlanan yeni kurallara göre, AB ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin vize başvurularının sonuçlandırılması 15 günden 10 güne indirilecek.

Ayrıca vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Bu süre şu anda 3 ay. Önergeye göre, başvurular elektronik ortamda yapılabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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