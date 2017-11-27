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Schumacher'in kızı umut verdi: Savaşmaya devam et

SCHUMACHER'İN KIZI UMUT VERDİ: SAVAŞMAYA DEVAM ET

Geçirdiği kazanın ardından bitkisel hayatta tedavi gören efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in kızı, "Savaşmaya devam et." mesajını paylaştı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 19:30
Puan Ver : Schumacher'in Kızı Umut Verdi: Savaşmaya Devam Et(7/10)3

Alp Dağları'nda geçirdiği kazadan sonra komaya giren ve yıllardır yaşam mücadelesi veren efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in kızı Gina-Maria Schumacher'den umut veren bir paylaşım geldi.

Profesyonel at binicisi olan Gina-Maria, atıyla gölün kenarından çektiği bir fotoğrafa 'Bu hayatta tek bir mutluluk var, o da sevmek ve sevilmektir. Savaşmaya devam et' açıklamasını yazdı.

UMUTLAR DEVAM EDİYOR

Savaşmaya devam et yani #Keepfighting ifadesi dünya çapında Michael Schumacher'e destek vermek amacıyla açılmış bir hashtag. Bu paylaşım hayranlarını heyecanlandırırken, efsane pilota dair halen iyileşme umutlarının devam ettiği olarak yorumlandı.

7 kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken kaza geçirmiş, 6 ay komada kalmış daha sonra bitkisel hayata geçmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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