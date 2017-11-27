Alp Dağları'nda geçirdiği kazadan sonra komaya giren ve yıllardır yaşam mücadelesi veren efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in kızı Gina-Maria Schumacher'den umut veren bir paylaşım geldi.

Profesyonel at binicisi olan Gina-Maria, atıyla gölün kenarından çektiği bir fotoğrafa 'Bu hayatta tek bir mutluluk var, o da sevmek ve sevilmektir. Savaşmaya devam et' açıklamasını yazdı.

UMUTLAR DEVAM EDİYOR

Savaşmaya devam et yani #Keepfighting ifadesi dünya çapında Michael Schumacher'e destek vermek amacıyla açılmış bir hashtag. Bu paylaşım hayranlarını heyecanlandırırken, efsane pilota dair halen iyileşme umutlarının devam ettiği olarak yorumlandı.

7 kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken kaza geçirmiş, 6 ay komada kalmış daha sonra bitkisel hayata geçmişti.

Kaynak: haberinburada