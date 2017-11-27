SCHUMACHER'İN KIZI UMUT VERDİ: SAVAŞMAYA DEVAM ET
Geçirdiği kazanın ardından bitkisel hayatta tedavi gören efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in kızı, "Savaşmaya devam et." mesajını paylaştı.
Alp Dağları'nda geçirdiği kazadan sonra komaya giren ve yıllardır yaşam mücadelesi veren efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in kızı Gina-Maria Schumacher'den umut veren bir paylaşım geldi.
Profesyonel at binicisi olan Gina-Maria, atıyla gölün kenarından çektiği bir fotoğrafa 'Bu hayatta tek bir mutluluk var, o da sevmek ve sevilmektir. Savaşmaya devam et' açıklamasını yazdı.
UMUTLAR DEVAM EDİYOR
Savaşmaya devam et yani #Keepfighting ifadesi dünya çapında Michael Schumacher'e destek vermek amacıyla açılmış bir hashtag. Bu paylaşım hayranlarını heyecanlandırırken, efsane pilota dair halen iyileşme umutlarının devam ettiği olarak yorumlandı.
7 kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken kaza geçirmiş, 6 ay komada kalmış daha sonra bitkisel hayata geçmişti.
Kaynak: haberinburada
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