

PS4, Mart ayında aldığı güncelleme ile harici disk desteğine kavuşmuştu. Seagate, Playstation 4 için harici disk satışa sundu. İşte detaylar.



Playstation 4, ilk piyasa sürüldüğünde bazı kısıtlamalar ile gelmişti. Bunlardan birisi de konsola harici bir disk bağlayamamaktı. Ancak Mart ayında yayınlanan sistem güncellemesi ile bu eksiklik giderildi ve PS4‘e 8 TB‘ye kadar harici disk bağlamak mümkün hale geldi. Artan oyun boyutları ve satışların dijitale kayması ile kapasite sorunu yaşayan oyuncular, düşük kapasiteli konsollarını yenilemektense harici bir disk alarak yer sorunu çözmeyi hedefliyor. İşte bu noktada konsollar için özel depolama seçenekleri bulunuyor. Xboxplatformu için çözümleri bulunan Seagate, Playstation 4 için harici disk satışa sundu.



Seagate, PlayStation 4için hazırladığı özel harici diskini duyurdu. Firma, birkaç gün önce Xbox Oneiçin benzer bir ürünün duyurusunda bulunmuştu. Bununla birlikte, firmanın PS4 için sunduğu harici disk2 TB'likbir alan sunarken, Xbox One'de tarafında ise 8 TBgibi muhteşem bir depolama alanı söz konusu.



2 TB yeter mi?



Günümüz şartlarında güncellemeler ve ek paketler ile oyunlar 60 GB gibiboyutlara çok rahat ulaşabiliyor. Dolayısıyla 2 TB'lik alanın çok yüksek olmadığı düşünülebilir. Bunun, farklı alanlarda çeşitli depolama çözümleri bulunan Seagate'nin PS4için çıkardığı ilk harici disk olduğu düşünülünce, kullanıcılardan gelen talep ve satış rakamlarına göre gelecekte daha yüksek kapasiteli harici diskler piyasaya sürülebilir.



Harici disk, tahmin edileceği üzerinde USB 3.0bağlantı hızı sunuyor. Playstation 4 ve Pro üzerinde çalışan diskin global fiyatı80 Dolarolarak belirlenmiş. Ülkemize gelmesi halinde fiyatı en az 400 TLolması kimseyi şaşırtmayacaktır.



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