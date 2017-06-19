PS4 sahipleri için harici depolama desteğinin hemen ardından birçok üretici de bu duruma yönelik ürünlerini piyasaya sürmeye başladı.



PS4 sahipleri için harici depolama desteğinin hemen ardından birçok üretici de bu duruma yönelik ürünlerini piyasaya sürmeye başladı.



Yakın zamanda Sony, PS4 sahipleri için harici depolama desteğini vermesinin hemen ardından birçok üretici bu duruma yönelik ürünler ile hizmete başladı. Bu üreticilerden biri olan Seagate 2TB harici diskini piyasaya çıkardı.



PS4 Game Drive adını alan bu sürücü 2TB depolama kapasite ile gelirken, USB 3.0 girişinden konsola ile bağlantı kurabiliyor. Konsol üzerinde aktif olduğu süre zarfında kullanıcılar sürücüye oyun yükleyebiliyor ve oyunları bu sistem üzerinden çalıştırabiliyor. Ürün PS4 ve PS4 Pro ile stabil çalışması için tasarlanmış durumda.



Bu ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 80$ gibi bir fiyatı gözden çıkarmak zorunda kalacak.