

SEAT Ateca serisinin en yeni üyesi Ateca FR, 11-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Barcelona Uluslararası Otomobil Fuarı Automobile Barcelona'da sahneye çıkıyor. Hali hazırda Reference, Style ve XCellence donanımlarından oluşan Ateca serisine eklenen FR versiyonu, XCellence gibi üst donanım özelliklerinde olmasıyla birlikte aynı zamanda daha dinamik ve sportif bir karaktere sahip. Ateca FR versiyonunu dışarıdan ilk bakıldığında XCellence'tan farklılaştıran unsur ön ve arkada bulunan FR logosu ve siyah tavan rayları. Ön kısım daha ayrıntılı incelendiğinde, kendine has bir tasarıma sahip siyah renk ön ızgara, aşağıda ise sadece FR versiyonuna özgü olan, kasayla aynı renge sahip tamponlar göze çarpıyor. Öndeki LED sis farları da FR için özel olarak yenilenmiş.







SEAT'ın Araştırma ve Geliştirme'den sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Matthias Rabe, Ateca'nın sunduğu zengin teknolojik imkanların üzerine FR versiyonu ile sportif bir karakter de eklediklerini söyledi. Matthias Rabe, "İlk SUV modelimiz olan Ateca, yeni FR versiyonu ile çevik ve keskin yol tutuşu özelliklerine, şimdi Progresif Direksiyon Sistemini de ekleyerek dinamik ve keyifli bir sürüş vaat ediyor" diye konuştu.







kaynak:ahaber