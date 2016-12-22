SEAT Leon model ailesinin sportif halkası Cupra versiyonu yenilendi ve hiç olmadığı kadar güçlendi.



SEAT Leon model ailesinin sportif halkası Cupra versiyonu yenilendi ve hiç olmadığı kadar güçlendi.







Her ne kadar Volkswagen Group'un en karlı üyesi olmasa da; İspanyol Marka Seat'ın, dinamikliği ve sportifliği ile pek çok otomobil tutkunun kalbini fethettiği kesin. Bu nedenle Volkswagen Group, geçmişte çıkan bazı satış hamlelerinden vazgeçmiş gibi gözüküyor. Yeni Seat Leon Cupra da bu beklentileri boşa çıkarmayacak gibi…



Trafik Sürüş Asistanı, Uzun Far Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) ve Acil Durum Asistanı gibi ileri sürüş destek sistemlerinin yanı sıra, Leon Cupra ayrıca Elektrikli Park Freni ve Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi özelliklere de sahip. Media System Plus, 8 inç ekranıyla yeni nesil bilgi-eğlence sisteminin en önemli unsuru olarak öne çıkıyor. Leon Cupra'da Connectivity Box ile kablosuz şarj ve GSM sinyal güçlendirici gibi kayda değer donanım kalemleri de var.



En Güçlü Leon Cupra!



300 beygir gücünde 2.0 TSI motoruyla yeni Leon Cupra sadece serinin en üst modeli değil, aynı zamanda SEAT'ın ürettiği tüm seriler içerisindeki gelmiş geçmiş en güçlü model olma özelliğini taşıyor. Azami tork değeri 350 Nm'den 380 Nm'ye yükseltilen motor sayesinde güçlenen otomobilde artık Cupra da dahil olmak üzere beş adet sürüş modu mevcut.



Model gamının Türkiye fiyatları ise 163.000 TL'den başlıyor



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