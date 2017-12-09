Bahçeli, Chp'yi Pkk İle Bir Tutup Çok Ağır Konuştu: İhanet Taşeronları
Cenk Tosun'un Gidişi Şampiyonlar Ligi Kurasına Bağlı
Tatyana'nın Ölümündeki Sır Perdesi Aralandı
Sevgilisi İstedi, +18 Film Yıldızına Benzemek İçin 30 Ameliyat Geçirdi
Sebebi Çok Acı! Deniz Kızı Gibi Doğdu, Doğumdan Dört Saat Sonra Hayatını Kaybetti
İsrail'in Soyundanım Diyen Adnan Oktar'dan Kudüs Yorumu: İsrail Muhafaza Etsin
Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
Abd Kapıyı Açtı, Deaş Fırat Kalkanı'na Yürüdü
Ailesinden 3 Kişiyi Talyumla Zehirleyip Öldürdü, 5 Kişi İse Hastanede
Snapchat Yükleyen Kızına İşkence Yaptı, O Anları Facebook'tan Paylaştı
3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
Hamas'tan Filistin Halkına Direnişe Devam Çağrısı
Metoroloji Uyardı: İstanbul'a Fırtına Geliyor!
Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Fenerbahçe Şampiyonluğa Yürüyecek
Kaçak Elektrik Gerginliği! Lastik Yakıp Yol Kapattılar
Gazze Şehidine, Yakınlarından Son Veda! Sırayla Gelip Alnından Öptüler
Filistinli Doktorlar, Abd'nin Tıbbi Malzemelerini Ve İlaçlarını Boykot Edecek
Chp Myk, Görevden Alınan Battal İlgezdi İçin Ataşehir'de Toplanıyor
Bmde Kudüs Tartışması! İsrail'den Tehdit Gibi Açıklama: Kudüs Başkent Olmazsa Barış Olmaz
İsrail Askerleri Çoluk Çocuk Dinlemeden Saldırıyor: 2 Ölü, Binden Fazla Yaralı

Sebebi Çok Acı! Deniz Kızı Gibi Doğdu, Doğumdan Dört Saat Sonra Hayatını Kaybetti

SEBEBİ ÇOK ACI! DENİZ KIZI GİBİ DOĞDU, DOĞUMDAN DÖRT SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'da gerçekleşen bir doğumda, alt kısmı bitişik şekilde doğan ve bir deniz kızını andıran bebek, 4 saat hayatta kalabildi. Bebeğin cinsiyeti anlaşılamadı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 12:40
Puan Ver : Sebebi Çok Acı! Deniz Kızı Gibi Doğdu, Doğumdan Dört Saat Sonra Hayatını Kaybetti(7/10)3

Hindistan'da bir anne, pelvis ve bacakları birbirine kaynaştığından cinsiyeti belirlenemeyen bir bebek dünyaya getirdi. "Deniz kızı bebek" olarak adlandırılan bebeğin doğrumdan dört saat sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

HİÇ ULTRASON ÇEKTİRMEMİŞ

Deniz kızı sendromu olarak da bilinen bu durumun asıl adı sirenomelia. Çarşamba sabahı doğu Hindistan'da bulunan Kolkata'daki, Chittaranjan Seva Sadan Hastanesinde doğum yapan Muskura Bibi isimli kadın, hamileliği esnasında hiç ultrason çektirmediği için durumdan haberdar değildi.

AİLE ÇOK YOKSUL

Hastanenin kadın doğum uzmanı Dr. Sudip Saha'ya göre, Bibi ve kocası, nadir durumlarda bu sendroma yol açabilecek yeterli gebelik bakımı için gerekli paradan yoksundu. Doktor, bebeğin tam olarak şekillenmiş üst vücudu olduğunu, ancak alt kısmının ciddi konjenital anormallikler nedeniyle tamamen işlevsiz olduğunu açıkladı.

DAHA ÖNCEDE GÖRÜLDÜ

2016 yılında da yine Hindistan'da benzer bir vaka görülmüş, bebek sadece 10 dakka hayatta kalabilmişti.

ANNEDEKİ DİYABET İLE BAĞLANTILI

Bu sendromun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, anne diyabeti ile arasında güçlü bir bağlantı olduğu düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sebebi  Çok  Acı  Deniz  Kızı  Gibi  Doğdu  Doğumdan  Dört  Saat  Sonra  
Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER