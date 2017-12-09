SEBEBİ ÇOK ACI! DENİZ KIZI GİBİ DOĞDU, DOĞUMDAN DÖRT SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hindistan'da gerçekleşen bir doğumda, alt kısmı bitişik şekilde doğan ve bir deniz kızını andıran bebek, 4 saat hayatta kalabildi. Bebeğin cinsiyeti anlaşılamadı.
Hindistan'da bir anne, pelvis ve bacakları birbirine kaynaştığından cinsiyeti belirlenemeyen bir bebek dünyaya getirdi. "Deniz kızı bebek" olarak adlandırılan bebeğin doğrumdan dört saat sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.
HİÇ ULTRASON ÇEKTİRMEMİŞ
Deniz kızı sendromu olarak da bilinen bu durumun asıl adı sirenomelia. Çarşamba sabahı doğu Hindistan'da bulunan Kolkata'daki, Chittaranjan Seva Sadan Hastanesinde doğum yapan Muskura Bibi isimli kadın, hamileliği esnasında hiç ultrason çektirmediği için durumdan haberdar değildi.
AİLE ÇOK YOKSUL
Hastanenin kadın doğum uzmanı Dr. Sudip Saha'ya göre, Bibi ve kocası, nadir durumlarda bu sendroma yol açabilecek yeterli gebelik bakımı için gerekli paradan yoksundu. Doktor, bebeğin tam olarak şekillenmiş üst vücudu olduğunu, ancak alt kısmının ciddi konjenital anormallikler nedeniyle tamamen işlevsiz olduğunu açıkladı.
DAHA ÖNCEDE GÖRÜLDÜ
2016 yılında da yine Hindistan'da benzer bir vaka görülmüş, bebek sadece 10 dakka hayatta kalabilmişti.
ANNEDEKİ DİYABET İLE BAĞLANTILI
Bu sendromun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, anne diyabeti ile arasında güçlü bir bağlantı olduğu düşünülüyor.
Kaynak: haberinburada
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