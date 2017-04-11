

Fenerbahçeli Lens'in, Akhisar maçı sonrası "Türkiye'de başka takımda oynar mısın?" sorusunu geçiştirip, ısrar edilince de, "Gelecek ne gösterir bilmiyorum" demesi, "Beşiktaş'ın teklifi nedeniyle böyle konuşuyor" şeklinde yorumlansa da, Hollandalı oyuncunun sıkıntısı Sunderland'le yaşadığı sorunlar...



Lens'in devre arasında yaptığı, "Sunderland'in küme düşmesi, benim Fenerbahçe'de kalmama yardımcı olacaktır" açıklamasının, İngiliz kulübünün yöneticilerini hayli öfkelendirdiği ve Lens'e hiçbir konuda tolerans göstermeyecekleri öğrenildi. Sunderland'in, bu açıklama nedeniyle Lens'i tamamen gözden çıkardığı, ancak Hollandalı oyuncuyu transfer döneminde tabiri caizse süründürmek için elinden geleni yapacağı belirtildi.



Lens'in, kulübüne Fenerbahçe'de devam etmeyi istediğini ilettiği ve "Biz öncelikle bonservisine gelen tekliflere bakacağız. Kiralama formülü şu an gündemimizde değil. Şayet istenen bedel ödenmezse seni o zaman kiralamayı düşünebiliriz" yanıtını aldığı kaydedildi.







kaynak:sabah