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Seçenekler Trump'ın masasında! Onay verdiği an Esad'a füze yağacak

SEÇENEKLER TRUMP'IN MASASINDA! ONAY VERDİĞİ AN ESAD'A FÜZE YAĞACAK

Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası, Esad Rejimi'ni vurmak için CENTOM'da hazırlanan seçenekler Başkan Trump'ın onayına sunuldu.

Tarih : 09 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Seçenekler Trump'ın Masasında! Onay Verdiği An Esad'a Füze Yağacak(9/10)5

Esad Rejimi'nin Doğu Guta'daki kimyasal saldırısı sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTOM'da Suriye yönetimine karşı düzenlenecek askeri müdahalenin yöntemleri üzerinde bir dizi seçenek masaya yatırıldı.

i24News'a konuşan ABD'li askeri bir yetkili Esad Rejimi'ne yönelik düzenlenecek olası bir füze saldırısının rotasıyla ilgili ABD Başkanı Trump'a çeşitli önerileri sunduklarını anlattı.

SALDIRI SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıya karşılık vermek için herhangi bir ihtimali masadan kaldırmayacağını söyleyerek, 'saldırı' mesajı vermişti.

TRUMP'TAN ESAD'A: BEDELİ AĞIR OLACAK!

Trump ise yaptığı açıklamada Esad'a sert tepki gösterip 80 sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının bedelinin ağır olacağını söylemişti.

TOMAHWK SALDIRISI EN KUVVETLİ İHTİMAL

ABD, Nisan 2017'de İdlib'te kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerine Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurmuştu. Doğu Guta'daki kimyasal saldırının ardından ABD'nin yine denizden 59 Tomahawk füzeleriyle Esad Rejimi'nin kontrolündeki bölgeleri vurması tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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