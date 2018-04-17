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SEÇİM ÇAĞRISI SONRASI KRİTİK BULUŞMA! ERDOĞAN İLE YILDIRIM GÖRÜŞTÜ


Seçim çağrısı sonrası kritik buluşma! Erdoğan ile Yıldırım görüştü
Tarih : 17 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Seçim Çağrısı Sonrası Kritik Buluşma! Erdoğan İle Yıldırım Görüştü(5/10)1

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası Ankara'daki hareketlilik bitmiyor.

YILDIRIM İLE BİR ARAYA GELDİ

Bahçeli'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve kurmayları ile bir araya geldi. Görüşmeye Mustafa Şentop ve Abdülhamit Gül ile görüştü.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, erken seçim sorularına "Söyleyecek bir şeyim yok, her şeyi grup toplantısında söyledim" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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