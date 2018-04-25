Seçim Gündemini Belirleyecek Kritik Görüşme Başladı
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Seçim gündemini belirleyecek kritik görüşme başladı

SEÇİM GÜNDEMİNİ BELİRLEYECEK KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Son dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Seçim Gündemini Belirleyecek Kritik Görüşme Başladı(10/10)6

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.

CHP Parti Meclisi, dünkü toplantısının ardından genel başkan Kılıçdaroğlu'na ittifak için yetki vermişti.

CHP MİLLETVEKİLLLERİ BUGÜN GENEL MERKEZDE TOPLANACAK

Öte yandan CHP milletvekillleri, bugün 16.00'da parti genel merkezinde toplanacak.

İşte görüşmeden ilk kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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