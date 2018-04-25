SEÇİM GÜNDEMİNİ BELİRLEYECEK KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI
Son dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi başladı.
CHP Parti Meclisi, dünkü toplantısının ardından genel başkan Kılıçdaroğlu'na ittifak için yetki vermişti.
CHP MİLLETVEKİLLLERİ BUGÜN GENEL MERKEZDE TOPLANACAK
Öte yandan CHP milletvekillleri, bugün 16.00'da parti genel merkezinde toplanacak.
İşte görüşmeden ilk kareler;
Kaynak: haberinburada
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