SEÇİM İTTİFAKI DÜZENLEMESİ ANAYASA KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ
AK Parti ve MHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: haberinburada
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