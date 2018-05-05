Seçim Öncesi Akşener'e Tehdit Gibi Mesaj: Her An Her Şey Olabilir!
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SEÇİM ÖNCESİ AKŞENER'E TEHDİT GİBİ MESAJ: HER AN HER ŞEY OLABİLİR!


Seçim öncesi Akşener'e tehdit gibi mesaj: Her an her şey olabilir!
Tarih : 05 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Seçim Öncesi Akşener'e Tehdit Gibi Mesaj: Her An Her Şey Olabilir!(7/10)3

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir!" yazıldı. İyi Partililer ve sosyal medya kullanıcıları yazıyı tehdit olarak yorumladı.

ÜSKÜDAR'DAN START VERDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulundan start verdi.

LÜTFÜ TÜRKKAN TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Akşener'in imza kampanyasının yürütüldüğü saatlerde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan twitter hesabı üzerinden bir görsel paylaştı.

Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazılan" Her an herşey olabilir..." görseli ile birlikte "Sayın @meral_aksener'in evinde helikopter indirecek pist olmayınca, karşı duvarına yazı yazmışlar. Korkmuyoruz..! Siz korkun..!" mesajını paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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