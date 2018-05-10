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'Seçim öncesi OHAL'i kaldırın' diyen BM'ye Türkiye'den sert yanıt!

'SEÇİM ÖNCESİ OHAL'İ KALDIRIN' DİYEN BM'YE TÜRKİYE'DEN SERT YANIT!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Güvenilir seçim için OHAL'i kaldırın" diyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El-Hüseyin'e "Açıklamasını ciddiye almıyoruz." diyerek yanıt verdi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : 'seçim Öncesi Ohal'i Kaldırın' Diyen Bm'ye Türkiye'den Sert Yanıt!(10/10)6

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin'in Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklama hakkında, "Bu açıklama milletimizin iradesini temsil eden TBMM'nin aldığı seçim kararını sorgulamakta ve bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içermektedir" dedi.

"BU AÇIKLAMAYI CİDDİYE ALMIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin bugün Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklama hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin'in Türkiye hakkında taraflı bir açıklama yaptığını ifade eden Aksoy, "Bu açıklama milletimizin iradesini temsil eden TBMM'nin aldığı seçim kararını sorgulamakta ve bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içermektedir. Tamamen siyasi saiklerle yapılmış bu açıklamayı ciddiye almıyoruz. Ülkemizde OHAL tedbirleri sadece teröristlere ve terör iltisaklı çevrelere karşı uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı hiçbir önlem söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

"OHAL, SEÇİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE MANİ DEĞİL"

OHAL uygulamasının demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine mani olmadığını belirterek, Fransa'da da OHAL döneminde gerçekleştirilen seçimleri örnek gösteren Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, ülkemizde Nisan 2017 referandumu dahil seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Yüksek Komiser'e olağanüstü halin uluslararası hukukta devletlere tanınmış bir yetki olduğunu da ayrıca hatırlatmak isteriz. Ülkemiz, 24 Haziran seçimleri için de taahhütlerine uygun biçimde uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliğini sürdürmektedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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