SEÇİM STARTINI İZMİR'DEN VEREN ERDOĞAN, İBRAHİM TATLISES'İ SAHNEYE DAVET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir mitinginde bu kentten milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses'i sahneye davet ederek birlikte "Yaylalar" türküsünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir mitinginde büyük bir sürprize imza atarak milletvekilliği için aday adaylığını açıklayan İbrahim Tatlıses'i sahneye davet etti.
STARTI CHP'NİN KALESİNDEN VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararı alınmasından sonra ilk mitingini İzmir'de yapıyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, İzmir'den milletvekili aday adaylığını açıklayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i sahneye davet etti.
'YAYLALAR' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİLER
'Yaylalar' türküsünü Afrin ve Münbiç'e uyarlayarak Erdoğan'la birlikte söyleyen Tatlıses, bir anısını da anlattı. Tatlıses, oğlu İdo iki aylıkken villasına doğalgaz bağlanması için İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde Erdoğan'ı aradığını ve kendisinin kısa sürede sorunu çözdüğünü söyledi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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