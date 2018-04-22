SEÇİM TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK! YSK BAŞKANI DUYURDU
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan YSK Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok. Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclis'ten geçmesini bekliyoruz. Hangi partilerin seçime gireceği kanununda belli" diye konuştu.
"HANGİ PARTİLERİN SEÇİME GİRECEĞİ KANUNDA BELLİ"
İYİ Parti seçimlere katılabilecek mi sorusuna cevap veren YSK Başkanı Sadi Güven, "Siyasi partilerin ne şekilde seçim girebilecekler siyasi partiler kanunda yazıyor. Kamuoyunda YSK'yı yıpratıcı şekilde açıklamalar oluyor.
"SEÇİM TAKVİMİ İÇİN UYUM YASALARININ GEÇMESİ GEREKİYOR"
Bu açıklamalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar veriyor. Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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