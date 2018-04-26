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Seçim Takvimi Tamamlandı! İşte İttifak İçin Son Başvuru Tarihi
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SEÇİM TAKVİMİ TAMAMLANDI! İŞTE İTTİFAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ


Seçim takvimi tamamlandı! İşte ittifak için son başvuru tarihi
Tarih : 26 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Seçim Takvimi Tamamlandı! İşte İttifak İçin Son Başvuru Tarihi(9/10)5

YSK, seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Takvim birazdan Resmi Gazete'de yayınlanacak. Cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs arası yapılacak.

"SEÇİM TAKVİMİ BUGÜN YAYIMLANACAK"

YSK Başkanı Sadi Güven Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu.

Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAHÇELİ VE YILDIRIM, "TAKVİM AÇIKLANINCA HAREKETE GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de, Başbakan Yıldırım ile gerçekleştirdiği seçim sohbetinde, "Hazırız, YSK'nın takvimi açıklamasıyla harekete geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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