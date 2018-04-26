YSK, seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Takvim birazdan Resmi Gazete'de yayınlanacak. Cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs arası yapılacak.

"SEÇİM TAKVİMİ BUGÜN YAYIMLANACAK"

YSK Başkanı Sadi Güven Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu.

Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAHÇELİ VE YILDIRIM, "TAKVİM AÇIKLANINCA HAREKETE GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de, Başbakan Yıldırım ile gerçekleştirdiği seçim sohbetinde, "Hazırız, YSK'nın takvimi açıklamasıyla harekete geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada