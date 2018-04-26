SEÇİM TAKVİMİ TAMAMLANDI! İŞTE İTTİFAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ
YSK, seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Takvim birazdan Resmi Gazete'de yayınlanacak. Cumhurbaşkanı adayı gösterme tarihi 4-9 Mayıs arası yapılacak.
"SEÇİM TAKVİMİ BUGÜN YAYIMLANACAK"
YSK Başkanı Sadi Güven Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu.
Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
BAHÇELİ VE YILDIRIM, "TAKVİM AÇIKLANINCA HAREKETE GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİ
MHP lideri Devlet Bahçeli de, Başbakan Yıldırım ile gerçekleştirdiği seçim sohbetinde, "Hazırız, YSK'nın takvimi açıklamasıyla harekete geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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