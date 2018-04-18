SEÇİM, ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI GÜNÜNE DENK GELDİ, YÖK AÇIKLAMA YAPACAK
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisinin ardından Ankara'da önemli bir görüşme trafiği yaşandı. Bu trafiğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparak seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
KAFALAR KARIŞTI
Ancak 24 Haziran'da YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yapılacaktı. Öğrenciler ve velilerin kafası bu nedenle bir hayli karıştı.
YÖK AÇIKLAMA YAPACAK
YÖK hemen bir açıklama yaparak konu ile ilgili bir bildirim yapacaklarını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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