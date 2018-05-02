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Seçim Vaatleri Belli Oluyor! İşte Chp'nin Asgari Ücret Önerisi
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Seçim vaatleri belli oluyor! İşte CHP'nin asgari ücret önerisi

SEÇİM VAATLERİ BELLİ OLUYOR! İŞTE CHP'NİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

CHP'nin seçim vaatleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. CHP'nin kesin rakam netleşmemekle birlikte asgari ücretin net olarak 2 bin 200 liraya çıkarılacağı vaadiyle seçmenin karşısına çıkması bekleniyor.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Seçim Vaatleri Belli Oluyor! İşte Chp'nin Asgari Ücret Önerisi(9/10)5

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlanması talimatını verdiği seçim bildirgesinde ekonomiye dair çok önemli vaatler bulunuyor.

İşte o vaatler:

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA

Kesin rakam netleşmemekle birlikte asgari ücretin net olarak 2 bin 200 liraya çıkarılacağı vaadiyle seçmenin karşısına çıkması bekleniyor. CHP, asgari ücretin, her yıl, enflasyon farkı ve ekonomik iyileşme bağlı olarak artırılacağı sözünü de verecek.

KADRO SÖZÜ

Tüm taşeron işçilerin kadrolu yapılması vaadi de seçim bildirgesinde yerini alacak. CHP, kamuda çalışan taşeronlara kadro vaat edecek.

AİLE SİGORTASI

Aile sigortası uygulamasıyla mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı planlayan CHP'nin, aile sigortası kapsamında hiçbir hanenin gelirinin bin lirsanın altına düşmeyeceği vaadinde bulunacağı öğrenildi.

ÇİFTÇİYE MAZOT

Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet tarafından sağlanacak. Çiftçi mazotu 2.50 TL'ye satın alacak. Orman köylülerinin Genel Sağlık Sigortası primleri karşılanacak.

ÜNİVERSİTELİYE BURS

Maddi sıkıntıda olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek. İhtiyacı olan tüm gençlere, ücretsiz yurt ve ulaşım imkanı sağlanacak.

İNTİBAK YASASI

Emekliler, ramazan ve kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alacak. Emeklilerden muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak. Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek İntibak Yasası derhal çıkarılacak.

KREDİ FAİZLERİ MÜJDESİ

Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında faizlerin yüzde 80'inin silinmesine dönük düzenleme yapılacak. Kaynak: Habertürk

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Kaynak: haberinburada



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