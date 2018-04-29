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Seçimden önce bedelli çıkacak mı? Erdoğan tartışmalara noktayı koydu

SEÇİMDEN ÖNCE BEDELLİ ÇIKACAK MI? ERDOĞAN TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili soruya, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." yanıtını verdi.

Tarih : 29 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Seçimden Önce Bedelli Çıkacak Mı? Erdoğan Tartışmalara Noktayı Koydu(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize saygısızlık olur. Hayırlısıyla şu seçim bitsin, başkanlık sistemine geçilsin.

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Kaynak: haberinburada



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