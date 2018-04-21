SEÇİME 64 GÜN KALA YENİ İTTİFAK! 3 PARTİ BİRLEŞTİ
Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı.
Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı.
3 LİDER BİR ARAYA GELDİ
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi.
KİME OY VERECEKLERİNİ AÇIKLAYACAKLAR
Adalet Partisi'nin Öveçler'deki Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme kararı aldı. Partilerin, kime oy vereceklerini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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