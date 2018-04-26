YSK seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs. Seçim öncesi siyaset trafiğine göre kim, hangi noktada? İşte son durum...

YSK seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs olarak belirlendi. Ankara'da seçim öncesi siyaset trafiği yoğunlaştı. Erken seçim öncesi CHP, Saadet Partisi ile Saadet Partisi Abdullah Gül'le, İYİ Parti ise Saadet Partisi ile bir araya geldi. Bu yoğun trafikte hangi parti erken seçim konusunda hangi noktada?

AK PARTİ

AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan.MHP ile yapılan Cumhur ittifakı'na BBP'den de destek geldi.Erdoğan ilk seçim mitingini 28 Nisan'da İzmir'de yapacak. 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.Erdoğan'ın Doğu ve Güneydoğu'daki Diyarbakır, Van, Mardin gibi illerde Kürt seçmene yönelik özel mesajlar verecek

CHP

CHP, ortak aday formülü ortadan kalkınca kendi adayına yoğunlaştı. İşte bu süreçte en dikkatle izlenen parti CHP'deki son durum:

Kendi içinden bir aday çıkaracak.Sıfır baraj ittifakı için çalışmalar sürüyor.Hem Meclis'Te çoğunluğu hem de cumhurbaşkanlığını elde etmek istiyor.

MHP

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleyecekler.Meclis'te en çok sandalyeyi elde etmeye çalışacaklar.

İYİ PARTİ

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşenerİttifaka karşı değil ancak HDP'li formüllere karşıSaadet Partisi, Demokratik Parti ittifakı gündemde.

SAADET PARTİSİ

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapılan görüşme sonrası açıklama yapılmadı.Baraj sorunu ortadan kaldırmak için ittifak görüşmelerini sürdürüyor.

HDP

Gözler HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağında.İbre hala tutuklu Selahattin Demirtaş'tan yana.İttifak konusunda net bir açıklama gelmedi.

Kaynak: haberinburada