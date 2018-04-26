'ben Valiyim Dedi' Çoban İnanmadı! Dedenin Validen İsteği Yürek Yaktı
Galatasaray'dan Trabzonspor'un Yıldızına Sürpriz Teklif
Aldatılan Eşin Kurnaz Planı Kanlı Bitti!
Thy Euroleague'de Final-Four'a Kalan İlk Takım Belli Oldu
Ali Koç Net Konuştu: Kaybedersem Bir Daha Aday Olmam
Nuri Şahin, Harvard Üniversitesine Transfer Oluyor
İsrail'den İran'a Tehdit: Yerle Bir Ederiz
Seçime Günler Kala Hangi Parti Ne Durumda? İşte Yanıtları
Mahkeme Olaylı Derbinin Faturasını Kesti!
Büyükşehir Belediye Başkanı, Vekillik İçin İstifa Etti
Gazi Üniversitesi Karıştı! Öğrenci Protestosunda Silahlar Konuştu
İşte Maça Çıkmama Kararı Alan Beşiktaş'ı Bekleyen Tarihi Cezalar!
Beşiktaş Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Maçına Çıkmama Kararı Aldı
Eşi Ve Yatakta Bastığı Yaşlı Adamı Öldüren Cani Koca Cinayeti Anlattı
Beşiktaş'tan Olay Yıldırım Demirören Kararı! Önerge Verildi
Trump'ın Önerdiği İsmi Abd Senatosu Onayladı!
24 Haziran Seçimleri İle İlgili Takvim Resmi Gazete'de Yayımlandı
Elbistan Şeker Fabrikası İhalesini Kazanan Şirket Belli Oldu
Mhp'de Şok İstifa! Bir Milletvekili Daha İyi Parti'ye Geçti
Voleybol Kadınlar Liginde Şampiyon Vakıfbank!

Seçime günler kala hangi parti ne durumda? İşte yanıtları

SEÇİME GÜNLER KALA HANGİ PARTİ NE DURUMDA? İŞTE YANITLARI

YSK seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs. Seçim öncesi siyaset trafiğine göre kim, hangi noktada? İşte son durum...

Tarih : 26 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Seçime Günler Kala Hangi Parti Ne Durumda? İşte Yanıtları(7/10)3

YSK seçim takvimi çalışmasını tamamladı. Cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs olarak belirlendi. Ankara'da seçim öncesi siyaset trafiği yoğunlaştı. Erken seçim öncesi CHP, Saadet Partisi ile Saadet Partisi Abdullah Gül'le, İYİ Parti ise Saadet Partisi ile bir araya geldi. Bu yoğun trafikte hangi parti erken seçim konusunda hangi noktada?

AK PARTİ

AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan.MHP ile yapılan Cumhur ittifakı'na BBP'den de destek geldi.Erdoğan ilk seçim mitingini 28 Nisan'da İzmir'de yapacak. 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.Erdoğan'ın Doğu ve Güneydoğu'daki Diyarbakır, Van, Mardin gibi illerde Kürt seçmene yönelik özel mesajlar verecek

CHP

CHP, ortak aday formülü ortadan kalkınca kendi adayına yoğunlaştı. İşte bu süreçte en dikkatle izlenen parti CHP'deki son durum:

Kendi içinden bir aday çıkaracak.Sıfır baraj ittifakı için çalışmalar sürüyor.Hem Meclis'Te çoğunluğu hem de cumhurbaşkanlığını elde etmek istiyor.

MHP

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleyecekler.Meclis'te en çok sandalyeyi elde etmeye çalışacaklar.

İYİ PARTİ

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşenerİttifaka karşı değil ancak HDP'li formüllere karşıSaadet Partisi, Demokratik Parti ittifakı gündemde.

SAADET PARTİSİ

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapılan görüşme sonrası açıklama yapılmadı.Baraj sorunu ortadan kaldırmak için ittifak görüşmelerini sürdürüyor.

HDP

Gözler HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağında.İbre hala tutuklu Selahattin Demirtaş'tan yana.İttifak konusunda net bir açıklama gelmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Seçime  Günler  Kala  Hangi  Parti  Ne  Durumda  İşte  Yanıtları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER